Трехдневное обучение медперсонала прошло в Чеховской больнице

Инициатором выступила главная медицинская сестра Юлия Малышева. Чтобы обучение прошло комфортно и интересно, занятия сделали интерактивными. Программа объединила четыре направления: «Навигация наставников», «Антиконфликтинг», «Прагматический подход к этике и деонтологии» и «Профилактика профессионального выгорания».

Эти темы охватывают разные стороны работы медицинской сестры — от сопровождения новых сотрудников до предупреждения конфликтов и сохранения эмоционального равновесия. Наставничество помогает создавать среду, в которой сотрудники могут задавать вопросы, делиться опытом и получать поддержку. Слаженная работа медицинской команды важна для оказания качественной помощи пациентам.