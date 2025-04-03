Трех тонувших мужчин спасли на Озернинском водохранилище в Рузе

Сотрудники «Мособлпожспаса» в среду, 2 апреля, вытащили из Озернинского водохранилища в Рузском округе трех тонувших мужчин. В экстренные службы обратились очевидцы.

Работники 312-й части «Мособлпожспаса» прибыли на место происшествия возле деревни Нововолково и увидели, что примерно в 200 метрах от берега находятся люди.

Их достали из воды, доставили на сушу и укутали в термоодеяла. Позже оказалось, что резиновая лодка отдыхавшиъ перевернулась. Когда они вернули ее в правильное положение и попытались забраться внутрь, плавсредство начало сдуваться. Спасательных жилетов на мужчинах не было, а самостоятельно доплыть до берега им не удалось.

Прибывшие медики выявили у пациентов признаки переохлаждения и госпитализировали их.