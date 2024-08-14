Трех автовладельцев задержали в Серпухове за незаконный перевоз мусора

Рейд, организованный Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, прошел в Серпухове. В нем также принимали участие представители Минэкологии, МВД России и ГУРБ МО.

Цель мероприятия заключалась в выявлении нарушений, связанных с транспортировкой строительных отходов. Во время рейда проверили 25 единиц техники. У троих водителей не оказалось необходимых документов на перевозку мусора. В отношении нарушителей составили административные протоколы и задержали транспортные средства.

Таким образом инспекторы смогли предотвратить незаконный сброс 50 кубометров строительных отходов благодаря оперативным действиям. Министерство напоминает, что вывоз строительного мусора разрешен только на специализированные полигоны. Кроме того, на транспортировку необходимо получить разрешение.

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