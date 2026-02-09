Масштабная программа модернизации системы теплоснабжения продолжается в Подмосковье. В этом году в регионе запланировали улучшить более 400 объектов, включая около 100 котельных и 200 километров сетей, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В прошлом году в программу модернизации теплоснабжения в Подмосковье вошли 500 объектов. Работы завершили на 454 из них. Оставшиеся вошли в программу этого года.

«На текущий год запланировано 400 объектов. В 2025-м было 500. Это не значит, что работы меньше. Почти 100 котельных, 73 БМК, 200 километров теплосетей. Работа требует внимательного сопровождения», — сказал губернатор.

В число лидеров по количеству работ в этом году вошли Чехов, Люберцы, Лосино-Петровский, Богородский округ и Балашиха.

Воробьев призвал глав вести работу с жителями, объяснять, где и когда будут проводить работы.

«Где мы копаем, почему, зачем — все это требует обсуждения и на выездных администрациях. Потому что работы по сетям в 2026 году будут заметные. И понятно, что без этого никак. Жителям крайне важно объяснить, как и важно все, что касается благоустройства», — добавил он.