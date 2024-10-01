Требования к сохранению церкви Богоявления под Каширой утвердили в Подмосковье

Каменную церковь построил в 1794 году владелец села Яков Маслов. В советское время здание церкви приспособили для нужд птицефабрики. В 1991 году Богоявленскую церковь вернули верующим, и начались работы по ее восстановлению.

Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».