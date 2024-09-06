Требования к сохранению памятника «Усадьба Липицы» утвердили в Подмосковье

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство памятника архитектуры регионального значения «Усадьба „Липицы“: церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с часовней». Храм построили в 1735 году.

Строить каменную церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Липицы под Серпуховом начал граф Головкин, а освятили ее в 1735 году. В 1853 году построили новую колокольню и увеличили трапезную.

В советское время церковь закрыли, верхние ярусы колокольни и завершение храма демонтировали, внутри установили межэтажные перекрытия. Здание использовалось под клуб совхоза «Заокский». В 1990-х годах храм вернули верующим.

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