Траву покосили в 47 тысячах дворов Подмосковья с начала мая

Летом газоны и придомовые территории требуют особого ухода, поэтому в Московской области с наступлением тепла начались работы по озеленению и благоустройству. С мая коммунальные службы уже покосили траву на 47,7 тысячи участках.

«Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет два раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до трех раз во время интенсивного роста травы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Больше всего работ провели в Коломне, Подольске и Пушкино. За качеством следят по строгим стандартам: на обычных участках трава не должна быть выше 20 сантиметров, а вдоль внутриквартальных и дворовых проездов — не выше 50 сантиметров. При этом, полоса покоса от дорожного покрытия должна быть шириной не менее 1,5 метра.

Работы выполняют с учетом интересов жителей — траву косят утром или вечером, соблюдая правила тишины. Напомним, что в Подмосковье действует запрет на шумные работы ночью с 22:00–23:00 до 07:00–08:00, а также в выходные и праздники.