Травматолог из Лобни принял участие в международной детской диспансеризации

В Абхазии прошла масштабная диспансеризация школьников. В ней поучаствовал заведующий травмацентром больницы в Лобне Сергей Соколов.

Мероприятие провели благодаря договоренности министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко и президента Абхазии Бадры Гунба. Диспансеризацию прошли около 27 тысяч детей.

Из нашей страны направили четыре передвижных медкомплекса. Осмотры состоялись в школах и детских садах.

«В первый день местные жители ко мне привыкали и просто смотрели, а на второй день, я вам честно скажу, потянулся целый поток пациентов, которым не хватает именно квалифицированной помощи ортопеда-травматолога», — прокомментировал Сергей Соколов.

Отметим, что развитию здравоохранения в Лобне уделяют большое внимание. В прошлом году здесь открыли поликлинику на 600 посещений в смену.