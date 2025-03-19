Травматолог больницы в Чехове спас раздробленную ногу пациента

Травматолог-ортопед больницы в муниципальном округе Чехов Газимагомед Абдулаев собрал раздробленные кости ноги молодого пациента. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Пациент, неудачно упав со стремянки, получил оскольчатый внутрисуставной перелом обеих костей голени со смещением и деформацию наружной кости лодыжки. Врачи сумели провести «ювелирную работу», собрав и сопоставив костные осколки, после чего закрепили их специальной пластиной.

Операция прошла успешно и заняла меньше времени, чем ожидалось. Прогнозы на выздоровление у пациента благоприятные. Уже через сутки молодой человек передвигался на костылях, а через два месяца после контрольного снимка ему будет разрешена нагрузка на ногу.

Проводивший операцию доктор Абдуллаев отметил, что бытовые травмы, несмотря на свою распространенность, зачастую бывают очень сложными. Хирург призвал пациентов быть внимательнее к своему телу, так как человеческий скелет, несмотря на свою прочность, хрупок, а любая операция несет в себе большой риск.