Травматолог Андрей Блох пополнил штат больницы в Солнечногорске

Андрей Блох — врач высшей квалификационной категории Андрей Блох. С детства мечтал связать жизнь с медициной. Окончил Ярославскую медицинскую академию, а затем прошел ординатуру в Российской медицинской академии последипломного образования в Москве. Работал в Истринской больнице и Волоколамске.

«В Солнечногорске отличный коллектив профессионалов. Травматологическая операционная укомплектована. Мне нравится подход: все знают и любят свою работу. Я вижу здесь возможность развития», — поделился врач Андрей Блох.

Врач проводит широкий спектр операций и последние 10 лет специализируется на хирургии стопы. Андрей Блох не стоит на месте и постоянно стремится к профессиональному развитию, проходя различные обучения. В планах у доктора — развитие операций на стопе, а также эндопротезирования и артроскопических процедур в Солнечногорске.

«Меры поддержки врачей позволяют привлекать специалистов самого высокого уровня в медицинские учреждения округа. Спасибо за помощь в этом вопросе губернатору и правительству Московской области», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

В Солнечногорске медицинские работники получают компенсацию за аренду жилья, а также возмещение расходов на проезд до работы и обратно. Студенты также могут рассчитывать на социальные выплаты. В этом году 15 специалистов получили бесплатные земельные участки в округе в рамках программы «Земля врачам».