Травматолог Александр Григорьев напомнил правила безопасности с детьми у водоемов

С наступлением весны дети начинают чаще гулять на улице, наслаждаясь солнцем и свежим воздухом. Главный внештатный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев предупредил, что в теплое время года возрастает риск получения травм и рассказал, как их избежать.

Родители должны напомнить детям и подросткам правила дорожного движения. Кроме того, желательно покупать ребенку яркую одежду, чтобы водители лучше его видели рано утром или в сумерках.

«Не забывайте о защитных средствах. Если ваш ребенок катается на велосипеде или самокате, обязательно приобретите шлем, наколенники и налокотники», — подчеркнул травматолог.

Врач призвал выбирать для прогулок безопасные места и не подходить близко к озерам и рекам, где сейчас тает лед.

«Следите за тем, чтобы игровые зоны были очищены от мусора, битого стекла и других опасных объектов. Перед использованием качелей, каруселей и горок убедитесь, что они исправны и закреплены надежно», — заключил Александр Григорьев.