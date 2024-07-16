Травматолог Александр Григорьев напомнил об опасности солнечных ожогов

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Владимирович Григорьев
Фото: Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Владимирович Григорьев/Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)

Лето в Подмосковье порадовало гостей и жителей региона хорошей погодой. При этом длительное пребывание на открытом солнце может нанести вред здоровью, напоминают специалисты.

Солнечный ожог можно рассматривать как термическую травму кожи, подобно ожогу от горячих предметов. Этот вид травмы представляет собой серьезную опасность. По словам главного внештатного детского травматолога-ортопеда Минздрава Московской области, главного врача МОДКТОБ Александра Григорьева, солнечные ожоги требуют особого внимания по уходу.

Григорьев рекомендует немедленно убрать пострадавшего с солнца, переместить человека в тень и охладить кожу при помощи воды или холодного компресса. Следует избегать применения льда на место ожога, использовать специальные средства для лечения ожога, избегать масел и спиртосодержащих продуктов.

Важно обеспечить потерю обезвоживания организма достаточным количеством жидкости. При необходимости можно дать пострадавшему обезболивающее средство, такое как «Ибупрофен» или «Парацетамол».

«Обратитесь к врачу, если симптомы серьезны или вы видите ухудшение состояния больного», — подытожил Александр Григорьев.

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