Травинскую набережную в Пушкино благоустроят к январю

В Пушкино продолжается благоустройство Травинской набережной. На данный момент работы выполнили уже на 85%. Ожидается, что территория преобразится к середине зимы.

На площади 4,5 гектара уже полностью готова детская площадка площадью. Там установили горки, лазалки и другие игровые элементы. Сейчас рабочие монтируют качели, современные фонари, укладывают плитку, а также рулонный газон и деревянный настил для прогулочной тропы. После завершения благоустройства набережная будет удобной для прогулок и отдыха.

Для безопасности планируют установить 12 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Всего на объекте трудятся 44 человека и три экскаватора.