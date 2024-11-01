Траурный митинг в память о погибших бойцах СВО прошел в Наро-Фоминске

Торжественная церемония открытия обновленного мемориала погибшим героям прошла в городе Апрелевка. На центральной площади собрались родственники и друзья участников специальной военной операции, отдавших жизнь за Отечество.

К памятнику «Черный тюльпан», посвященному участникам локальных войн и конфликтов, пришли юнармейцы и воспитанники кадетских классов первой и третьей городских школ.

Заместитель главы муниципалитета Елена Кузнецова открыла митинг. Она подчеркнула, что жители Наро-Фоминского округа всегда будут помнить о мужестве и отваге наших защитников. «Наша сила — в единстве и уважении к тем, кто шагнул в бессмертие ради нас», — сказала Елена Кузнецова.

На церемонии также выступили депутаты окружного совета Денис Борисов и Виталий Тамаркин, глава территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко. Завершился митинг минутой молчания. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу.

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