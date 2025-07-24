Трассу М-3 «Украина» реконструируют от деревни Бекасово до Малоярославца

Участок федеральной трассы М-3 «Украина» реконструируют в Наро-Фоминске. Работы проведут от деревни Бекасово Наро-Фоминского округа до Малоярославца в Калужской области.

Дорогу реконструируют более тысячи человек и 300 спецмашин, рассказали в областном Минтрансе. Готовность первого участка от 65 до 86 километра уже достигла 65%. Сейчас там завершают устройство земляного полотна, укладывают асфальт и обустраивают три транспортные развязки.

«В настоящее время активно возводятся три транспортные развязки. Также смонтировано 28 километров парапетного ограждения из запланированных 39 километров. В высокой степени готовности находятся водопропускные трубы. Кроме того, из восьми искусственных сооружений пять находятся на завершающей стадии строительства», — отметили в министерстве.

С 86 по 124 километр трассы выполнено 25% от запланированных работ. Там отсыпали более миллиона кубометров земляного полотка и уложили 200 тысяч тонн асфальтобетонных слоев. На участке обустроят 15 путепроводов, одну эстакаду, три моста и шесть надземных переходов.

С 65 по 102 километр на трассе будут по три полосы в каждом направлении, со 102 по 124 километр — по две. Движение будет бессветофорным благодаря надземным переходным переходам и транспортным развязкам. Реконструкция позволит разгрузить дороги в Наро-Фоминске, Обнинске и Балабанове.