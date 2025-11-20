Трассу М-3 «Украина» открыли после реконструкции в Подмосковье
Трассу М-3 «Украина» открыли после реконструкции в Подмосковье. Участок магистрали с 65-го по 86-й километр открыли с опережением срока в рамках международного форума и выставки «Транспорт России».
Реконструкция участка протяженностью около 21 километра шла ускоренными темпами в две смены. Проезжую часть расширили до шести полос, а для разделения потоков местного и транзитного транспорта построили боковые проезды.
Всего на участке уложили около 513 тысяч тонн асфальтобетона, обустроили 91 километр ограждений, нанесли 27 тысяч квадратных метров разметки и установили 780 опор освещения.
На дороге появились четыре новые развязки, которые позволили устранить светофорное регулирование. Быстрые и безопасные съезды появились на дорогу на Бекасово, на Московскую улицу в Наро-Фоминске, на деревню Котово, Нефедово и Деденево.
Безопаснее и надежнее стали мосты через реки Киясовка, Березовка, Ильма, Нара и Истья. Для пешеходов возвели пять надземных переходов.
В церемонии открытия дороги участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, заместители председателя правительства Марат Хуснуллин и Виталий Савельев, министр транспорта России Андрей Никитин, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
После реконструкции трассы путь из Москвы до Калуги и Брянска стал быстрее и комфортнее.