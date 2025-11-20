Трассу М-3 «Украина» открыли после реконструкции в Подмосковье. Участок магистрали с 65-го по 86-й километр открыли с опережением срока в рамках международного форума и выставки «Транспорт России».

Реконструкция участка протяженностью около 21 километра шла ускоренными темпами в две смены. Проезжую часть расширили до шести полос, а для разделения потоков местного и транзитного транспорта построили боковые проезды.

Всего на участке уложили около 513 тысяч тонн асфальтобетона, обустроили 91 километр ограждений, нанесли 27 тысяч квадратных метров разметки и установили 780 опор освещения.