Трассу для лыжного марафона подготовят в Дубне

В этом году лыжный марафон «Николов Перевоз» пройдет в Дубне 31 января. Из соображений безопасности его перенесли с русла реки Дубна на туристическую трассу ВЕЛО1.

В порядок проведения марафона внесли изменения. Основная дистанция сокращена с 56 до 40 километров, также будут доступны маршруты на 23 и 10 километров. Старт свободным стилем. К участию приглашаются любители и профессионалы старше 17 лет.

Подготовка трассы уже началась. Организаторы используют снегоходы и тяжелую технику — ретрак, который формирует на дистанции ровную спрессованную снежную подушку.

«Лыжный марафон „Николов Перевоз“ — это один из спортивных брендов Дубны, каждый год этих состязаний ждут спортсмены со всей страны», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Старты разных дистанций будут организованы в разных точках: 40 км — у деревянной переправы Канала имени Москвы в Орево (деревня Татищево), 23 км — у запрудненской переправы (Гарское лесничество), 10 км — у переправы через Канал в Мельдино.