Трасса М-12 «Восток» способствовала росту числа проездов по дорогам «Автодор

В 2025 году количество проездов по всем скоростным дорогам Госкомпании «Автодор» превысило 397 миллионов, что на 5% больше, чем в 2024 году. Основной причиной роста стало продление трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга.

В июле прошлого года был открыт новый скоростной участок Дюртюли – Ачит протяженностью 275 км. Новая дорога повысила связанность Урала с Поволжьем, сократив время в пути легкового транспорта от Казани до Екатеринбурга более чем на 6 часов, а грузового — больше чем на 4 часа. В среднем по участку Дюртюли – Ачит проезжало 6,5 тысяч автомобилей в сутки, при этом в транспортном потоке преобладают грузовые автомобили.

Среднесуточная интенсивность движения по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани выросла на 11% и составила 10,9 тыс. проездов в сутки. На участках в Московской области этот показатель достигал порядка 34 тыс. проездов в сутки, а в августе — почти 47 тыс. проездов в сутки.

На М-4 «Дон» и М-11 «Нева» количество проездов осталось в среднем на уровне прошлого года — более 179 миллионов и порядка 19 миллионов проездов соответственно. Однако маршруты поездок автомобилистов по этим дорогам стали длиннее. Если общее пройденное автомобилями расстояние по М-4 «Дон» в 2024 году составляло 11,6 млрд километров, то в 2025 году — уже почти 12 млрд километров. По М-11 «Нева» пользователи проехали 3,2 млрд километров, это более чем на 100 млн км превышает показатели 2024 года.