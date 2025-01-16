Транспортный парк Волоколамского округа пополнился двумя новыми автобусами

Каждый из комфортабельных автобусов марки ЛиАЗ 529265-03 рассчитан на 41 место. Транспортные средства уже прибыли в МАП № 7 (Волоколамский ПАТП).

Автобусы выведут на линию уже 17 января. Они будут обслуживать маршрут № 5 и пригородные направления.

Транспортные средства оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки мобильных устройств и электронными рейсоуказателями. В моторном отсеке установлена автоматическая система дымообнаружения и пожаротушения. Для мам с колясками и маломобильных пассажиров установлен откидной аппарель и специально оборудованное место с кнопками вызова водителя.

Для водителей также созданы комфортные условия. Рабочее место модернизировано, теперь панель приборов перемещается синхронно с регулировкой положения рулевого колеса по высоте и углу наклона.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что обновление автобусного парка позволит обеспечить удобное и бесперебойное транспортное обслуживание пассажиров. В прошлом году муниципалитет получил четыре новых автобуса.