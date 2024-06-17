Транспортную развязку на Рогачевском шоссе достроят к концу года

Фото: Администрация г.о. Лобня

Подрядчик приступил к асфальтированию транспортной развязки на Рогачевском шоссе. Закончить работы планируют до конца этого года.

Покрытие уже делают по основному ходу и на съездах. Также идет окрашивание эстакады через Рогачевское и Краснополянское шоссе. Реконструкция участка последнего находится на завершающей стадии.

Все работы входят в завершающий этап строительства Северного обхода Лобни. Срок их окончания — конец 2024-го. Продолжение этого обхода — подъезда к улице Гагарина — начнется также до конца года. Делается это для улучшения транспортной ситуации и вывода грузового транспорта из округа. Кроме того, в планах — построить участок в сторону микрорайона Восточный.

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