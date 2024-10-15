Транспортную развязку на М-1 «Беларусь» в Рузском округе построят в 2025 году

Транспортную развязку на трассе М-1 «Беларусь» в Рузском городском округе уже построили наполовину. Рабочие уложили более 83 тысяч квадратных метров асфальтобетона.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, в ближайшее время специалисты приступят к укладке первого слоя асфальтобетона, устройству бортового камня, а также линий искусственного электроосвещения для безопасного движения водителей в темное время суток.

По проекту на новом путепроводе появятся два пешеходных перехода — надземный и подземный.

Развязка поможет увеличить пропускную способность обеих трасс за счет разделения транспортных потоков и улучшить транспортную доступность территорий, а также повысит скорость движения автомобилей.

Завершение строительства развязки планируется в 2025 году.

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