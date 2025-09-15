Транспортную инфраструктуру благоустроили возле школы в Зарайске

В округе завершился комплекс работ по созданию современной транспортной и пешеходной инфраструктуры возле новой школы, расположенной на Московской улице. Теперь к учебному заведению ведет новая асфальтированная дорога, а для удобства пешеходов вдоль проезжей части установлены бордюры и специальные ограничители, обеспечивающие безопасность.

«Это не просто полоса асфальта — это целый комплекс, созданный для комфорта и безопасности детей, их родителей и жителей близлежащих домов. К школе можно добраться с комфортом и на транспорте, и пешком. С начала учебного года сюда заезжает и рейсовый автобус, для которого оборудовано место остановки и разворота», — сообщили местные жители.

Заместитель главы округа Андрей Шолохов пояснил, что на данном участке было реализовано сразу два взаимосвязанных проекта, направленных на улучшение транспортной доступности и безопасности. Во-первых, был проведен капитальный ремонт существующей дороги, ведущей к многоквартирным домам. Во-вторых, была построена новая трасса, обеспечивающая подъезд к зданию школы.

Особое внимание в рамках проекта было уделено вопросам безопасности. Установлены специальные ограничители, предотвращающие заезд автомобилей на пешеходные зоны и обозначены пешеходные переходы. Кроме того, для рейсового автобуса было оборудовано специальное место остановки и разворота.