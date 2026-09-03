Транспортное сообщение со столицей улучшили в Химках

Химки стали первым городским округом Подмосковья, который присоединился к проекту «Москва — Область». За год реализации инициативы пассажирское сообщение со столицей стало удобнее, а востребованные маршруты получили дополнительный транспорт.

В результате перераспределения подвижного состава в регионе освободилось около 300 автобусов, которые направили более чем на 100 маршрутов. В том числе 19 маршрутов, связывающих Химки с Москвой, были переданы на обслуживание Московскому транспорту.

Изменения коснулись не только направлений в столицу, но и внутренних маршрутов округа. Освободившиеся автобусы подмосковных перевозчиков направили на наиболее загруженные линии. Например, на маршруте № 41 «МЦД Лобня — МЦД Химки» появился дополнительный автобус большой вместимости, что позволило сократить время ожидания.

Пассажиры отмечают улучшение качества перевозок: автобусы стали приходить по расписанию, на маршрутах работают современные низкопольные электробусы, удобные в том числе для маломобильных граждан. На некоторых направлениях интервалы движения сократились в два раза.

«Стало намного удобнее добираться без пересадок. Раньше это были две пересадки и постоянное ожидание автобуса, а сейчас все быстрее и комфортнее», — поделилась одна из пассажирок.

Глава городского округа Химки Инна Федотова отметила, что проект позволил не только обновить транспорт, но и усилить востребованные маршруты, в том числе до МЦД и железнодорожных станций.

«Этот проект очень важен, потому что он не только сохранил и приумножил пассажиропоток в Химках, но и снизил количество обращений и жалоб. Значит, мы добились цели: качество транспортных услуг стало выше», — подчеркнула Инна Федотова.

С начала реализации проекта «Москва — Область» более 50 автобусных маршрутов Подмосковья были переданы на обслуживание столице.