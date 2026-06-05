Транспортная карта «Тройка» достигла рекордных показателей в Московской области

За время работы транспортной карты «Тройка» в Московской области пассажиры совершили более 200 миллионов поездок. С начала 2026 года число поездок превысило 25,7 миллиона. Ежедневно картой пользуются около 178 тысяч раз.

Первые поездки по «Тройке» в Подмосковье стали возможны в феврале 2021 года. К весне 2022 года карту уже принимали на всем областном транспорте. За пять лет «Тройка» вошла в число самых востребованных способов оплаты в регионе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичные транспортные решения делятся с другими городами. Запуск карты «Тройка» на территории Московской области позволил сделать оплату проезда для пассажиров региона комфортнее и проще.

Высокий пассажиропоток подтверждает успешную интеграцию транспорта Москвы и области. Сегодня одна карта действует на метро, МЦК, МЦД, наземном транспорте столицы и по всей Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин добавил, что «Тройка» не только удобна для оплаты проезда, но и позволяет жителям региона экономить благодаря программе лояльности. С момента запуска карты пассажиры сэкономили более 627 миллионов рублей. В этом году сумма экономии составила 53 миллиона рублей [1].

СберТройка — совместная ИТ-компания Сбера, правительств Москвы и Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает единую билетную систему на базе московской карты «Тройка» и делится успешным опытом с регионами России. Это полностью отечественная разработка, включая программное обеспечение и карточные носители. Сегодня московская билетная система работает уже в 34 регионах страны, ежедневно обрабатывая более 3 миллионов транзакций [2].

[1]: https://t.me/mos_sobyanin/3243 [2]: http://sbertroika.ru/