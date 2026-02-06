Транспортная карта «Стрелка» с уникальным дизайном появилась в продаже в Химках

В Химках появилась специальная версия карты «Стрелка» с зимним дизайном. Уникальную серию «Зима в Подмосковье» выпустили в ограниченном количестве.

Всего изготовили 1000 таких карт. Их выпустило Мострансавто вместе с Министерством транспорта Московской области.

«Карта „Стрелка“ — удобный инструмент для жителей, который помогает экономить на проезде», — отметила депутат Татьяна Кавторева.

Карта действует на городских, пригородных и междугородних маршрутах перевозчика. Также она дает скидки по программе лояльности: с каждой поездкой в течение месяца тариф снижается. С 51‑й поездки экономия составляет 35 процентов.

Приобрести карту можно в кассах автовокзалов и автостанций Мострансавто. Она стоит 200 рублей: 80 рублей — залог, который вернут при возврате, и 120 рублей — начальный баланс для оплаты поездок.