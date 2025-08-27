Трансформаторы в деревне Каменное Тяжино заменили на новые в Раменском округе

Новые трансформаторы такие же по мощности, но лучше по техническим характеристикам. Это даст возможность переключиться на недавно построенный распределительный пункт в «Титово».

«В планах на 2025 год была обозначена установка 145 новых трансформаторов, но уже сегодня работы выполнены в полном объеме. Уверен, что предстоящей зимой в период максимальных нагрузок на электрические сети благодаря реализованным мероприятиям наши жители получат более стабильное и качественное бесперебойное электроснабжение», — добавил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.