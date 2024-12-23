Трансформаторную подстанцию построили в деревне Горки под Каширой

Специалисты компании «Мособлэнерго» в декабре этого года завершили строительство новой трансформаторной подстанции в деревне Горки в городском округе Кашира. Благодаря этому надежность электроснабжения повысится для более чем пятидесяти частных домов.
Энергетики установили новую подстанцию типа КТП-164, оснащенную силовым трансформатором мощностью 250 киловольт-ампер. Энергетики также проложили пять новых участков кабельных линий низкого напряжения общей длиной 200 метров, кабель средней напряженности длиной 20 метров и воздушную линию низкого напряжения протяженностью 351 метр, добавив семь новых опор.
В рамках инвестиционной программы на 2024 год компания «Мособлэнерго» запланировала построить и реконструировать более 300 километров воздушных и кабельных линий электропередачи на территории Московской области, а также дополнительно ввести более 162 мегавольт-ампер трансформаторной мощности.
«Ты че, кофе любишь сильно?» В Балашихе женщина разгромила кофейню
Новогодний концерт прошел в школе искусств в Лобне
Песков назвал сложной ситуацию с поставками российского газа в Словакию
«Украинский легион» в Польше распределят по разным соединениям ВСУ
Более 6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию за год
Минстрой подвел итоги работы за 2024 год
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте