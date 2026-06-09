Трансформаторную подстанцию отремонтировали в Чехове

В начале июня специалисты «Мособлэнерго» завершили модернизацию трансформаторной подстанции в Чехове. Теперь строящийся православный приход Иоанно-Предтеченского храма и около 30 домов получают улучшенное электроснабжение.

Энергетики заменили старую подстанцию с трансформатором мощностью 400 киловольт-ампер на новую — с более современным оборудованием и трансформатором на 630 киловольт-ампер. Проложили три кабельные линии общей длиной 300 метров. Эти изменения направлены на подачу стабильного электроснабжения мощностью 150 киловатт.

Улучшения затронули 11 домов на улице Офицерский поселок и примерно 20 домов на Центральной улице.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что проект решал сразу две задачи: подключение нового объекта и повышение надежности электроснабжения ближайших домов.