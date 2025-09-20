Трансформаторную подстанцию модернизировали на улице Родионова в Новых Химках

Сотрудники «Мособлэнерго» завершили модернизацию трансформаторной подстанции ТП-32 . Она обеспечивает электроснабжение центрального теплового пункта на улице Родионова в Новых Химках.

Энергообъект также питает три многоквартирных дома, где проживает более 450 человек.

В преддверии отопительного сезона энергетики заменили оборудование в распределительном устройстве. Специалисты установили два новых распределительных шкафа низкого напряжения.

Такая конструкция позволяет удобно разводить и подключать питающие кабели во время монтажных и наладочных работ, а также выполнять ремонт на каждом фидере подстанции без отключения всей секции.

Работы выполнены в рамках инвестиционной программы «Мособлэнерго», направленной на повышение надежности электроснабжения ключевых объектов региона.