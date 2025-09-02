Трансформаторную подстанцию для электрозарядной станции обновили в Балашихе

В городском округе Балашиха специалисты АО «Мособлэнерго» завершили реконструкцию силового и распределительного оборудования трансформаторной подстанции РТП-210. Работы позволили увеличить выдачу мощности на 300 киловатт для электрозарядной станции на улице Фадеева.

Энергетики заменили устаревшие трансформаторы на новые, более мощные, а также установили современные шкафы низкого напряжения. Обновленное оборудование упрощает подключение кабелей и позволяет проводить ремонтные работы без отключения всей секции подстанции.

Модернизация, выполненная сотрудниками Балашихинского производственного отделения Щелковского филиала АО «Мособлэнерго», повысила мощность и качество подачи электроэнергии к «быстрой» электрозарядной станции. Кроме того, обновление подстанции обеспечит более надежное электроснабжение для других абонентов, подключенных к РТП-210.

Проект стал важным шагом в развитии инфраструктуры для электромобилей и повышении надежности энергосистемы в Балашихе.