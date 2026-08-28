Трансформатор заменили на подстанции в деревне Золотово в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по замене трансформатора в подстанции № 59Р на Московской улице в деревне Золотово городского округа Воскресенск. Вместо изношенного оборудования установлен новый, более мощный трансформатор нового поколения, который обеспечит стабильное электроснабжение жилых и социальных объектов на протяжении всего года.

Новое оборудование повысит надежность подачи электроэнергии для котельной, артезианской скважины, нескольких предприятий торговли и пяти многоквартирных домов, в которых проживает более 150 человек. Трансформатор нового поколения передает энергию с меньшими потерями и требует меньше затрат на обслуживание, что особенно важно для сельской инфраструктуры с переменными нагрузками.

Работы выполнены в рамках программы капитального ремонта. После завершения монтажа энергетики Воскресенского производственного отделения компании провели все пусконаладочные процедуры и проверили работу оборудования. От подстанции запитаны ключевые системы жизнеобеспечения, включая котельную и скважину.

«Мы обновили силовое оборудование подстанции № 59Р в Золотово, установив трансформатор нового поколения. От этой подстанции запитаны не только жилые дома, но и две ключевые системы жизнеобеспечения — котельная и скважина, а также местные предприятия торговли. Новая техника работает стабильнее старой, особенно при переменных нагрузках. Мы провели все пусконаладочные процедуры, и объекты на Московской улице теперь имеют энергоснабжение, которое соответствует современным стандартам надежности», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.【10†L4-L5】