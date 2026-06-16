Трамвайные пути отремонтируют в Коломне

Специалисты меняют изношенную рельсошпальную решетку и укладывают новое асфальтобетонное покрытие непосредственно на трамвайном переезде.

«Основные работы ведутся по ночам, чтобы не создавать помех для движения трамваев. Водителям автотранспорта приходится выбирать пути объезда — ознакомиться со схемой движения на этом участке дороги можно на информационных щитах, установленных со всех сторон перед перекрестком», — рассказали на предприятии «Коломенский трамвай».

Ремонтные работы на перекрестке проспекта Кирова и улицы Ленина планируется завершить 23 июня.

Также 15 июня началась замена шпал еще на двух участках трамвайных путей в Коломне. На отрезке «Улица Пионерская — улица Комсомольская» работы будут проводиться в ночное время с 23.00 до 04.30. В районе трамвайного кольца у станции Коломна проведут замену шпал, не прерывая движения транспорта. Завершить ремонтные работы планируют до 31 июля.