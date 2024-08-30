Тракторист из можайского села Тропарево получил жилищный сертификат

Пресс-служба администрации городского округа Можайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Можайск

Тракторист-бульдозерист Александр Ярулин из села Тропарево сможет приобрести квартиру. Первый заместитель главы округа Можайск Алексей Сперанский торжественно вручил ему государственный жилищный сертификат.

Александр Ярулин учится на третьем курсе «Можайского техникума». Сейчас он живет в селе Тропарево, а получив сертификат на жилье, сможет выбрать себе квартиру по любому адресу.

Первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский вручил молодому человеку документ и поздравил с новым периодом в жизни.

Отметим, в этом году 22 молодых человека смогут получить жилищные сертификаты или благоустроенную квартиру. Чаще всего ребята выбирают сертификат.

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