Трактор для уборки территории поступил в парк «Патриот» в Наро-Фоминске

Реестр техники в парке «Патриот» в Наро-Фоминске пополнился новым трактором «Беларус». Машину приобрели по проекту инициативного бюджетирования при поддержке депутата Мособлдумы Александра Баранова.

Трактор будет использоваться для круглогодичного благоустройства территории парка.

Машина оснащена сменными навесными устройствами — ковшами, щетками и отвалами. С их помощью трактор сможет убирать мусор и листву, чистить дорожки от снега, а также грузить материалы. Многофункциональность техники позволит оперативнее справляться с текущими задачами и поддерживать территорию в порядке независимо от времени года.

Новая машина уже поступила в распоряжение учреждения и приступила к работе. Благодаря ее универсальности коммунальная служба парка сможет быстрее выполнять задачи по содержанию территории и делать пространство вокруг комфортным для посетителей.