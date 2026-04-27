Трактор «Белорус» убирает снег на Центральной площади в Химках

На Центральной площади городского округа Химки необычным зрелищем стал трактор «Белорус», который занимается уборкой снега. Рядом с площадью расположены администрация города, банки и поликлиника. Трактор с большой крутящейся щеткой вместо ковша медленно и аккуратно выметает снежную кашу с брусчатки.

Прохожие с интересом наблюдают за работой необычной машины и даже снимают ее на телефоны. На фоне заснеженных цветов трактор выглядит весьма колоритно. Техника работает без суеты, но эффективно — дорожки становятся чистыми, как после дождя.

В графике трактора «Белорус» также уборка территории у театра «Наш Дом».