Трагедия в сугробе: обнаружен погибший ребенок

По предварительным данным, днем 27 февраля 2026 года несовершеннолетний ушел гулять и не вернулся домой. Поисковые мероприятия завершились трагической находкой: 28 февраля тело мальчика обнаружили в сугробе на одной из городских улиц.

Анализ записей с камер видеонаблюдения показал, что ребенок вырыл в снегу туннель. В это время на участке проводились работы по уборке снега. Водитель снегоуборочной машины не заметил ребенка и случайно засы́пал сугроб.

Подольская городская прокуратура проводит проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных сотрудников управляющей организации. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.