Традиционный забег на беговелах и самокатах прошел в Раменском

В Раменском состоялся традиционный забег на беговелах и самокатах. На старт вышли более 200 юных спортсменов в возрасте от трех до шести лет.

Традиционный забег на беговелах и самокатах в Раменском в этот раз собрал более 200 юных спортсменов. Возраст участников — от трех до шести лет. Дистанция составила 100 метров.

«Это мероприятие больше не про спорт, а про здоровый образ жизни, про приятное времяпровождение. Забег — это пример того, как спорт и досуг могут становиться жизненной позицией», — прокомментировал председатель комитета по спорту и молодежной политике Раменского городского округа Александр Зайцев.