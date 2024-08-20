Традиционный забег «Арбузный кросс» пройдет в Одинцове 7 сентября

Ежегодный легендарный забег пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. «Арбузный кросс» состоится 7 сентября в 53-й раз.

Традиционный массовый забег «Арбузный кросс» проводят в Одинцове с 1971 года. Соревнование придумали лыжники для проверки физической формы перед осенне-зимним спортивным сезоном.

Для того, чтобы принять участие в гонке необходимо зарегистрироваться заранее. Дополнительную регистрацию откроют 28 августа. В этот день на сайте и в соцсетях Одинцовского парка опубликуют ссылку, которую надо заполнить. Количество стартовых слотов составит 1300 единиц. Участие в забеге бесплатное.

Также для участников старше 18 лет добавили 200 платных слотов. Регистрация откроется 19 августа. Стоимость участия — 1000 рублей. Участники получат индивидуальный стартовый номер участника, разработанный специально для мероприятия, а также уникальную медаль финишера.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».