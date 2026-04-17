Традиционный весенний бал прошел в университете туризма в округе Пушкинский

В Российском государственном университете туризма и сервиса в округе Пушкинский 15 апреля прошел традиционный весенний бал. Мероприятие объединило студентов, абитуриентов, преподавателей, жителей близлежащих районов, а также гостей из Москвы и Подмосковья.

Праздничный вечер приурочили сразу к двум значимым событиям: пасхальным традициям и фестивалю «Молодежь. Наука. Возможности». Это сочетание нашло отражение в программе: наряду с классическими бальными номерами гости услышали фольклорные композиции, символизирующие пробуждение природы и радость весеннего обновления. Звучание гуслей гармонично сочеталось с современными аранжировками.

Перерывы между танцами заполняли вокальные номера солистов и хорового коллектива. Их многоголосие наполняло зал особой духовной глубиной и придавало вечеру торжественность.

«Этот бал — не просто развлечение, а возможность объединить поколения, показать красоту живого общения и искусства танца», — поделился один из студентов.

Бал прошел в университете уже четвертый год подряд и стал ярким событием культурной жизни округа.