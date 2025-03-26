Традиционный турнир по самбо прошел в Воскресенске

Соревнования по спортивному и боевому самбо посвятили Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. Турнир организовали члены и сторонники партии «Единая Россия» в рамках проекта «Успех V единстве поколений».

Участие в соревнованиях дало возможность юным самбистам проявить свое спортивное мастерство, волю к победе и получить ценный опыт.

Президент федерации самбо, член объединения «Единая Россия» в совете депутатов Воскресенска Андрей Баранов отметил, что в муниципалитете самбо пользуется особой популярностью, а спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

«Самбо — уникальный вид спорта, который не только учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый мужской характер, стойкость и выносливость», — подчеркнул Андрей Баранов.

День войск национальной гвардии в России отмечается 27 марта. Ранее ведомство именовалось внутренними войсками, но после реформы стало называться национальной гвардией Российской Федерации. Структура занимается охраной стратегических объектов, массовых мероприятий, к ней относятся спецподразделения ОМОН и СОБР.