Традиционный турнир ко Дню самбо проведут в Мытищах 16 ноября

Ежегодные соревнования, посвященные Всероссийскому Дню самбо, пройдут в Мытищах 16 ноября. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области. Турнир состоится в спортивном комплексе «Строитель».

В турнире примут участие более 500 спортсменов в возрасте от 11 до 16 лет из разных городов, включая Подмосковье, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иваново, Ярославль, Владимир, Кострому, Тверь, Тулу и Рязань.

Среди почетных гостей ожидаются президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин, двукратная чемпионка мира по самбо Эльмира Кахраманова и заслуженный тренер России Юрий Гончаров.