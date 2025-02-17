Традиционный Сретенский бал прошел в Можайском округе

В день праздника Сретения Господня Русская православная церковь также отмечает День православной молодежи. В честь этого события в Можайском культурно-досуговом центре прошел Сретенский бал.

С приветственным словом к участникам и гостям бала обратился настоятель Храма Серафима Саровского в рабочем поселке Уваровка священник Ярослав Ерофеев. Благодаря тщательной подготовке сотрудников культурно-досугового центра и активному участию молодежи программа мероприятия получилась насыщенной и яркой. На танцполе пары исполнили классические вальсы, франдолу, полонез и польку-знакомство.

Зал был оформлен в традиционном бальном стиле, был организован фуршет, а студенты «Можайского техникума» пришли в тематических нарядах, что добавило мероприятию особый колорит.

Напомним, международный праздник официально установлен в 1992 году и с 2002 года стал отмечаться в рамках Русской православной церкви.