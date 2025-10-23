Традиционный слет юнармейцев прошел в Подольске

Соревнования «Патриоты Подолья» давно стали визитной карточкой муниципалитета и проводились уже в 23-й раз. В этом году к подольским ребятам впервые присоединились их сверстники из Чехова.

В состязаниях приняли участие 32 команды из юнармейских и военно-патриотических отрядов. Участникам предстояло продемонстрировать свои навыки и знания в различных дисциплинах: преодолеть полосу препятствий, показать знание истории и воинских званий Вооруженных Сил России, выполнить неполную разборку и сборку автомата Калашникова, а также стрельбу из автомата на тактическом и имитационном стрельбище.

Девизом мероприятия стал слоган: «Подольск + Чехов = дружба». И, как показали итоги, победила именно она. Подольск и Чехов получили абсолютно одинаковое количество медалей. Этот результат стал лучшим подтверждением девиза слета. Ничья, в которой не было проигравших, а только победители — те, кто доказал, что настоящая дружба и общее дело всегда важнее соперничества.