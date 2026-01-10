Традиционный Рождественский фестиваль прошел в Коломне

Изначально «Вертеп» зародился как домашний кукольный театр. За время существования в нем приняли участие более 100 театральных коллективов.

Традиция кукольных вертепов, где разыгрывают спектакли по библейским сюжетам, была возрождена в Коломне участниками камерного театра «Пилигрим» 28 лет назад. Самая известная постановка — «Смерть царя Ирода» — много лет открывает фестиваль.

По словам художественного руководителя фестиваля, иерея Олега Гаврилина, в каждой местности были свои тексты, хотя сюжет один и тот же — Рождество Иисуса Христа.

Новых вертепщиков ищут ежегодно, а площадкой праздника из года в год становится культурный центр «Лига». В этом году гостям показали три спектакля, а заключительным аккордом стал концерт с духовными стихами и колядками. После концерта все желающие присоединились к традиционному колядочному шествию по территории Коломенского кремля.

Фестиваль традиционно проходит при поддержке администрации округа и Благотворительного фонда «Коломенский кремль».