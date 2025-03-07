Традиционный месячник благоустройства начнется в Истре 15 марта

Наступила весна и вылезли «подснежники» — бутылки, фантики, упаковки и прочий мусор. По традиции с середины марта в округе Истра стартует месячник уборки и в этот раз очистят почти 3,5 миллиона квадратных метров газонов.

Также подготовит более 530 цветников, клумб, объектов вертикального озеленения общей площадью более 5,2 тысячи м2, а еще высадят почти 300 тысяч однолетних и многолетних цветов. Кроме этого, приведут в порядок контейнерные площадки, промоют тротуары, опилят и удалят сухостой и аварийные деревья.

Тоже не мало важно, планируют провести маленькие ремонты: обновят краску на детских площадках, лавочках, урнах, а также приведут в порядок парки и общественные пространства.

Для проведения всех этих работ специалисты коммунальной службы уже начали подготовку спецтехники для перехода на весенне-летний режим, планируют задействовать более 100 машин спецтехники.