Традиционный «Марафон зарядок» прошел в Серпухове

В Серпухове на территории Дворца спорта «Олимп» состоялся традиционный «Марафон зарядок», который собрал множество жителей города. Энергичную тренировку провела тренер групповых программ Светлана Карпова.

Руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников отметил, что такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни и помогают людям почувствовать единство и поддержку. Он также подчеркнул, что весенние зарядки создают атмосферу радости и способствуют укреплению здоровья.

Следующий «Марафон зарядок» пройдет 8 марта в честь Международного женского дня. Специальным гостем станет чемпион мира по боксу Федор Чудинов, который проведет праздничную тренировку. Мероприятие начнется в 10:00 у Дворца спорта «Олимп». Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к активному празднованию и зарядиться энергией на весь день.

Эта весна в Серпухове обещает быть насыщенной спортивными событиями, а участие в них доступно для всех возрастов (0+).