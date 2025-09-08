Традиционный «Лопасненский забег» прошел в Чехове
В этот раз в спортивном мероприятии приняли участие более тысячи человек. Среди них были бегуны разных возрастов: от четырех до 74 лет.
Мероприятие традиционно проходит в честь Дня города. Соревнования начались с забегов самых молодых спортсменов. Дети в возрасте четырех-восьми лет пробежали дистанцию в 300 метров, юниоры восемь-одиннадцать лет — 600 метров, а взрослые — пять километров.
Победителями стали: Андрей Кузин, Марьяна Павлова, Кирилл Соболев, Мария Неджера, Давид Мартиросян, Екатерина Анурьева, Алексей Башмаков, Анастасия Степанова, Давид Успенский, Наталья Саинчина, Егор Лазарев, Инга Мавлютова, Геннадий Гутюм, Татьяна Бибаева, Игорь Чурбанов, Екатерина Чурбанова, Александр Артюхов.
Все участники независимо от результатов получили памятные футболки с символикой «Лопасненского забега», стартовые номера и медали.