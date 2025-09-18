Традиционный легкоатлетический кросс прошел в Балашихе

В живописной усадьбе «Пехра-Яковлевское» в Балашихе состоялся традиционный легкоатлетический кросс, в котором приняли участие команды 35 образовательных учреждений городского округа. Это масштабное спортивное событие собрало около 400 юных спортсменов, стремящихся проявить себя и укрепить здоровье.

Основной целью соревнований является развитие и совершенствование системы физического воспитания среди школьников, вовлечение детей в регулярные занятия спортом и формирование здорового образа жизни. Особое внимание уделяется воспитанию гармонично развитой личности, а также поддержке и развитию талантливых ребят, проявляющих интерес к легкой атлетике.

«Ежегодно в нашем кроссе принимают участие до 400 человек. Мы стараемся оторвать детей от улицы, организовать их досуг правильно. И мы рады, если нам это удается», — сказал главный судья соревнований Василий Кощук.

Соревнования проходили в лично-командном зачете. В каждой команде было по пять юношей и пять девушек, которые преодолевали дистанцию в тысячу метров. Победителей и призеров в личном первенстве определяли по лучшему времени, а общекомандные результаты формировались по сумме четырех лучших забегов среди юношей и девушек отдельно.

Организатором мероприятия выступило Управление по образованию администрации Балашихи при поддержке Российского государственного аграрного университета МСХА имени Тимирязева. Совместные усилия образовательных и спортивных учреждений способствуют популяризации легкой атлетики и развитию массового спорта в регионе.