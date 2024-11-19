Традиционный конкурс «Осенний бал» прошел в лицее № 1 в Павловском Посаде

В первом лицее прошел долгожданный конкурс «Осенний бал», в котором приняли участие ученики 8-11-х классов. После напряженной подготовки талантливые лицеисты представили свои творческие визитные карточки и продемонстрировали танцы различных стилей, выбранные в результате жеребьевки.

Каждый класс стремился выделиться оригинальностью и креативностью, создавая неповторимую атмосферу осеннего праздника. Выступления были насыщены энергией, юмором и сплоченностью, что сделало выбор победителей особенно сложным для жюри.

По итогам, члены жюри определили три пары, набравшие наибольшее количество баллов. Титулы короля и королевы бала заслуженно получили ученики 9е класса, а второе место разделили 9б и 8д классы.

Мероприятие прошло на обновленной сцене лицея и вновь подтвердило, что в этом учебном заведении царят творчество и взаимопонимание.

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