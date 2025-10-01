Традиционный фестиваль туризма прошел в Ленинском округе

Председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова сообщила, что благодаря фестивалю для интересного и активного отдыха не нужно уезжать далеко от дома. Организаторам удалось сплотить большую команду единомышленников, чтобы вовлечь в туристическое движение как можно больше участников.

Программа мероприятия включала душевные песни под гитару у костра и согревающий горячий чай, познавательные мастер-классы по топографии, основам разведения костра, вязанию туристических узлов и оказанию первой помощи, веревочные этапы «Переправа» и «Бабочка», где участники смогли проверить свою ловкость и командный дух, а также импровизированное представление от местной школы вожатых.