Традиционный фестиваль туризма прошел в Ленинском округе
В Ленинском городском округе состоялся традиционный фестиваль «Туризм Первых», приуроченный ко Всемирному дню туризма. Мероприятие, организованное активистами «Движения Первых», собрало активных участников, увлеченных туризмом и активным отдыхом.
Председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова сообщила, что благодаря фестивалю для интересного и активного отдыха не нужно уезжать далеко от дома. Организаторам удалось сплотить большую команду единомышленников, чтобы вовлечь в туристическое движение как можно больше участников.
Программа мероприятия включала душевные песни под гитару у костра и согревающий горячий чай, познавательные мастер-классы по топографии, основам разведения костра, вязанию туристических узлов и оказанию первой помощи, веревочные этапы «Переправа» и «Бабочка», где участники смогли проверить свою ловкость и командный дух, а также импровизированное представление от местной школы вожатых.
Завершился фестиваль розыгрышем полезных подарков, которые пригодятся каждому туристу: дождевиков, панам, шарфов, шапок и шопперов.
Благодаря совместным усилиям с молодежным православным клубом «Прозелит» Видновского благочиния и парками культуры и отдыха города Видное, фестиваль получился по-настоящему масштабным и запоминающимся событием.